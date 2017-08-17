Москва, 17 августа, 2017, 10:59 — ИА Регнум. Заменить телеведущего Андрея Малахова в программе «Сегодня вечером» на Первом канале могут предложить Юлии Меньшовой, программа которой «Наедине со всеми» была закрыта по ее желанию.

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По данным «Комсомольской правды», такая замена обсуждается в телевизионных кругах. Официального подтверждения или каких-либо комментариев пока не было.

Сама Меньшова ранее заявила, что работает над двумя новыми проектами, однако их деталей она раскрывать не стала. «Все станет известно ближе к началу сезона», — уточнили в пресс-службе телеканала.

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По мнению креативного директора ИА REGNUM Дмитрия Третьякова, на новом месте, если такая замена подтвердится, Меньшовой придется нелегко. Малахов — любимец более старшей аудитории, и новой ведущей придется выстраивать с ней отношения.

В настоящее время на Первом канале после ухода Малахова показывают повторы старых выпусков программы «Сегодня вечером», шоу выходит в эфир по субботам. А в программе «Пусть говорят» Малахова уже заменили — ее ведет Дмитрий Борисов.

По мнению пользователей соцсетей, новые выпуски получились в целом удачными: Борисов более интеллигентный, спокойный и выдержанный. Так что, считают в интернете, замена могла пойти на пользу.

В июле 2017 года телемир потряс громкий уход: программу «Пусть говорят» покинул ее бессменный ведущий Андрей Малахов. В СМИ появилось много версий относительно причин ухода Малахова с «Первого канала»: от декрета и конфликта с продюсером Натальей Никоновой до перехода ведущего в холдинг ВГТРК.

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Версию с декретом Малахов подтвердил, пояснив, что собирается помогать жене с ребенком, который должен вот-вот родиться. Также в СМИ появилась информация, что Малахов может стать ведущим программы «Прямой эфир» на «Россия 1» и сопродюсером ряда проектов на этом канале.