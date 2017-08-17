Якутск, 17 августа, 2017, 11:44 — ИА Регнум. Власти Якутска передумали закрывать школу в микрорайоне города Кангалассы после волны негатива на эту тему в СМИ. Решение приняли по итогам посещения здания учебного заведения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

ИА SakhaNews Трещины в здании школы микрорайона Якутска Кангалассы

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Теперь вместо того чтобы возить детей учиться за 30 км в Жатай, рассматривается возможность временно обучать их в приспособленных помещениях до начала второй четверти. В это время в здании кангаласской школы будут проходить восстановительные работы, средства на них из бюджета уже выделены.

Ученики 4−11 классов проведут первую четверть в здании администрации Кангалассов, которая на время переедет в другое помещение.

Начальную школу разместят в пустующем здании магазина площадью 220 квадратных метров в Кангалассах. Правда перед тем, как обучать детей в магазине, его здание придётся реконструировать. Городские власти намерены успеть провести эти работы до 1 сентября. Для школьников обещали оборудовать не только учебные кабинеты, но и гардероб, спортзал и медицинский кабинет.

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Отметим, что здание школы в Кангалассах, построенное в 1986 году, признано аварийным из-за угрозы обрушения несущих конструкций и фундамента. В 2018 году жителям микрорайона обещали начать строительство нового учебного заведения на 200 мест. В целом до 2019 года Якутия направит на развитие образования республики почти 30 млрд рублей. На эти деньги в том числе в регионе будут строить школы и детские сады.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Кангалассов были возмущены намерением властей Якустка закрыть на полгода единственную в микрорайоне школу, а детей возить учиться в посёлок Жатай, расположенный почти в 30 километрах. Ситуация выглядела особенно странной на фоне того, что в Кангалассах находится одноименная территория опережающего развития, и когда она создавалась, жителям микрорайона пообещали развивать социальную инфраструктуру.

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«Рядом создается «город-сад». Экономическая точка роста. Визитная карточка столицы республики, которой хвастаются по поводу и без наши чиновники. Помните, сколько сладких обещаний о будущем поселка звучало в свое время? Сколько было пиара в духе «поселок должен развиваться!» — вспоминал политолог и журналист республики Виталий Обедин.

Напомним также, что в Якутске очень остро стоит проблема нехватки школ. Количество учеников в классе может доходить до 43 человек, в некоторых учебных заведениях нет ни учительских, ни гардеробов, ни даже столовых. Учить детей предлагают в 3 смены.

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