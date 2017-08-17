Москва, 17 августа, 2017, 10:36 — ИА Регнум. Абонент оператора МТС, проживающий в Тамбовской области, подал в суд на мобильного оператора. Об этом сообщают в четверг, 17 августа, «Ведомости»:

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"О попытке жителя Тамбовской области Алексея Мелехова взыскать с МТС 30 млрд рублей говорится в отчете оператора за второй квартал 2017 года. МТС отнесла иск к «судебным процессам, результат которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности» компании».

По мнению истца, оператор незаконно списал у него шесть бесплатных минут, предложенных в мобильном пакете.

Отмечается, что в январе 2017 г. суд отклонил иск абонента МТС, однако в апреле он подал апелляцию, которую также не приняли. Чуть позже мужчина подал кассацию на решение суда двух предыдущих инстанций.