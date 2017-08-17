Севастополь, 17 августа, 2017, 10:25 — ИА Регнум. Впервые в Севастополе 16 августа открыт маршрут троллейбуса на автономном ходу, соединивший центр города с удаленным районом. Новый маршрут организован после обращения общественности о проблемной транспортной ситуации в Инкермане, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба «Севэлектроавтотранс» Троллейбус может проехать около 40 км без подпитки от сети

Новые троллейбусы закуплены по программе лизинга и снабжены мощными аккумуляторными батареями. Это позволяет преодолеть 37 километров пути за 25 минут и исключает строительство дорогостоящей контактной сети и опор.

До сих пор жители Инкермана пользовались коммерческими автобусами, оплачивая 20 рублей за одну поездку. После открытия троллейбусной линии, льготным категориям населения стал доступен проезд на электротранспорте стоимостью 12 рублей.

Добавим, что в Севастополе правом бесплатного проезда в городском транспорте, включая наземный и морской, пользуются 95 тысяч человек. Кроме того, машины оборудованы современными подъемниками, и теперь маломобильная группа жителей получила возможность самостоятельно добраться до Севастополя.

По информации директора «Севэлектроавтотранса» Виктора Гончарова, на маршрутной линии № 92 «Инкерман — 5-й км Балаклавского шоссе — Центр города» планируют поставить до шести троллейбусов, в зависимости от нагрузки.

Он сообщил, что до конца августа парк предприятия пополнится на 78 машин, 54 из которых уже прибыли в Севастополь и часть из них работает на маршрутах. Также ожидается поставка 25 новых автобусов большой и средней вместимости.

Следует добавить, что известный троллейбусный маршрут в Крыму — «Аэропорт «Симферополь» — Ялта» длиной 92 км является самым протяженным в Европе.

В отличие от севастопольского «рекордсмена», на всем ялтинском маршруте построена воздушная контактная сеть и опоры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, городские власти Севастополя установили льготный проезд на некоторых коммерческих автобусах, субсидируя перевозки из городского бюджета.

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