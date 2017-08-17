Ярославль, 17 августа, 2017, 10:17 — ИА Регнум. В избирательную комиссию города Ярославля поступило заявление, автор которого требует снять с выборов список регионального отделения партии «Яблоко». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил лидер ярославских «яблочников» Олег Виноградов.

Лидер регионального «Яблока» Олег Виноградов

«В избирательную комиссию города Ярославля поступило заявление от некоего гражданина, в котором он пишет, что «Яблоко» подало незаконный список, он незаконно зарегистрирован, и требует снять партию с регистрации», — сказал Олег Виноградов.

По его словам, в качестве аргумента приводятся нормы областного закона о выборах. В нем указано, что список должен быть разбит на территориальные группы, их количество должно быть равно числу одномандатных округов.

«То есть 19 округов, соответственно, должно быть 19 территориальных групп. У нас по одной территориальной группе человек не выдвинулся, она оказалась не закрыта. На этом основании просят снять весь список с регистрации. Как бывший председатель комиссии по законодательству областной думы могу сказать, что это просто неграмотная работа регионального заксобрания. В этой части областной закон о выборах, который местные единороссы переписывали много раз, не соответствует федеральному закону «Об основных гарантиях». Там как раз сказано про максимальное количество территориальных групп — 19, но минимальное их число не установлено. То есть этим неграмотным областным законом решили воспользоваться для того, чтобы снять партию с выборов» — сказал Олег Виноградов корреспонденту ИА REGNUM.

По одной из версий, за появлением заявления о снятии местного «Яблока» с выборов может стоять мэр Ярославля Владимир Слепцов. Он якобы остался недоволен резкой критикой свой работы, высказанной в предвыборных партийный материалах. Это косвенно подтвердил и сам Олег Виноградов:

«Я правда давал интервью и действительно сказал, что Владимир Слепцов не соответствует занимаемой должности. Он человек непрофессиональный, у него ручной метод управления, кадровая чехарда. Это мое мнение как специалиста в этой области, который работал на разных должностях, в том числе и замгубернатора, и заммэра. В данном случае мэрия против нас работает» — сказал Олег Виноградов.

Сегодня в горизбиркоме соберется комиссия, которая назначит время рассмотрения поступившего заявления.