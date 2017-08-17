Список ярославского «Яблока» могут снять с выборов
Ярославль, 17 августа, 2017, 10:17 — ИА Регнум. В избирательную комиссию города Ярославля поступило заявление, автор которого требует снять с выборов список регионального отделения партии «Яблоко». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил лидер ярославских «яблочников» Олег Виноградов.
«В избирательную комиссию города Ярославля поступило заявление от некоего гражданина, в котором он пишет, что «Яблоко» подало незаконный список, он незаконно зарегистрирован, и требует снять партию с регистрации», — сказал Олег Виноградов.
По его словам, в качестве аргумента приводятся нормы областного закона о выборах. В нем указано, что список должен быть разбит на территориальные группы, их количество должно быть равно числу одномандатных округов.
«То есть 19 округов, соответственно, должно быть 19 территориальных групп. У нас по одной территориальной группе человек не выдвинулся, она оказалась не закрыта. На этом основании просят снять весь список с регистрации. Как бывший председатель комиссии по законодательству областной думы могу сказать, что это просто неграмотная работа регионального заксобрания. В этой части областной закон о выборах, который местные единороссы переписывали много раз, не соответствует федеральному закону «Об основных гарантиях». Там как раз сказано про максимальное количество территориальных групп — 19, но минимальное их число не установлено. То есть этим неграмотным областным законом решили воспользоваться для того, чтобы снять партию с выборов» — сказал Олег Виноградов корреспонденту ИА REGNUM.
По одной из версий, за появлением заявления о снятии местного «Яблока» с выборов может стоять мэр Ярославля Владимир Слепцов. Он якобы остался недоволен резкой критикой свой работы, высказанной в предвыборных партийный материалах. Это косвенно подтвердил и сам Олег Виноградов:
«Я правда давал интервью и действительно сказал, что Владимир Слепцов не соответствует занимаемой должности. Он человек непрофессиональный, у него ручной метод управления, кадровая чехарда. Это мое мнение как специалиста в этой области, который работал на разных должностях, в том числе и замгубернатора, и заммэра. В данном случае мэрия против нас работает» — сказал Олег Виноградов.
Сегодня в горизбиркоме соберется комиссия, которая назначит время рассмотрения поступившего заявления.