Вашингтон, 17 августа, 2017, 10:14 — ИА Регнум. США находятся в состоянии «экономической войны» с Китаем. И Пекин может эту войну выиграть, заявил в интервью изданию American Prospect главный политический стратег Белого дома Стивен Бэннон.

Takungpao.com Промышленный смог. Пекин. КНР

По его мнению, если США продолжат свой курс еще 25−30 лет, то мировым гегемоном станет Китай, поскольку он действует и говорит о своих действиях без всякого стеснения. Противостоять Пекину можно, лишь «маниакально» на этом сосредоточившись.

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Так, если этого не сделать, то точка невозврата наступит через 5−10 лет, и после нее восстановление экономического господства США станет невозможным. Бороться с Пекином Бэннон предложил при помощи Закона о торговле от 1974 года. Положения его раздела 301 дают президенту США полномочия предпринять необходимые меры для борьбы с политикой, законодательством или действиями другой страны, которые чреваты ущербом для американской торговли или противоречат международным договоренностям.

«Мы собираемся одолеть этих ребят. Мы пришли к выводу, что они ведут экономическую войну и побеждают нас», — сказал советник, пояснив, что Китай, в частности, нарушает интеллектуальные права действующих на его территории американских компаний и занижает цены на сталь и алюминий.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о начале расследования о возможном нарушении Китаем прав на американскую интеллектуальную собственность. Вести расследование будет представитель Вашингтона на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер. Указ подписан именно на основании статьи 301 Закона о торговле.

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Итогом расследования могут стать односторонние ограничения для экспортных товаров, и в частности увеличение пошлин для продукции КНР. Этим расследованием Вашингтон весьма тонко подставил Китай, поставив его власти в весьма двусмысленное и некрасивое положение не только по отношению к России и КНДР, но и в целом во всем в Азиатском регионе, пишет шеф-редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

По его мнению, Китай готов к формату G2, несмотря на то, что официально отрицает это. О готовности Пекина на G2 говорит слишком много реальных дел и фактов. Только 14 июня в США состоялась встреча представителей 30 крупнейших «мозговых центров» двух стран, которые обсуждали «стодневную программу» экономического сотрудничества и вопросы глобального экономического управления.

А в середине июля также в США на первом саммите бизнес-лидеров США и Китая встретились двадцать крупнейших китайских и американских бизнесменов. Прошли дискуссии по ряду экономических вопросов: сельскому хозяйству, энергетике, финансам, и в целом стороны отметили огромный потенциал сотрудничества двух крупнейших экономик мира.

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То есть на фоне роста российско-американских противоречий Китай, наоборот, стремится максимально улучшить торгово-экономические отношения и сблизиться с США. Вашингтон же на фоне этих попыток начал методично педалировать северокорейскую тему, надавливая на Пекин с требованием вмешаться и укоротить своего «вассала».

Пекин поддался на это и взял на себя миссию уговорить Россию поддержать августовскую резолюцию США по КНДР в Совбезе ООН. Тогда позиция Москвы заключалась в том, чтобы воздержаться по этой резолюции, но китайские товарищи уверяли в том, что так надо, и что все у них с американцами «схвачено», мол, надо пойти навстречу, пишет Баранчик.

Теперь же страны региона увидели, что с целью достижения односторонних выгод и преимуществ в диалоге с могущественными США Пекин готов в упор не видеть интересы других стран региона. А Пхеньян убедился, что Китай — это ситуационный союзник. И помочь в вопросе безопасности в регионе может только Россия. Об этом же, считает аналитик, думают и другие ключевые игроки региона — Япония и Южная Корея.