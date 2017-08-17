Ярославль, 17 августа, 2017, 09:59 — ИА Регнум. В Ярославле отремонтируют мост-виадук через Медведицкий овраг с Подволжскими воротами, который находится на Волжской набережной. Информация об этом размещена на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мост через Медведицкий овраг

«Мост находится в аварийном состоянии. Сейчас по нему запрещен проезд автомобильного транспорта, а разрешен лишь проход пешеходов. Надо произвести его ремонт и укрепить опоры моста», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра города Михаил Кузнецов.

Начальная стоимость контракта на ремонт — 3,8 млн рублей. Мосту почти 200 лет, он был построен по проекту архитектора Петра Панькова в 1820 году и является памятником федерального значения. Для его ремонта нужно разрешение Министерства культуры, а проект реконструкции обязан пройти государственную историко-культурную экспертизу.

В муниципальном казённом учреждении «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ», которое является заказчиком работ, корреспонденту ИА REGNUM отказались представить информацию о наличии или отсутствии разрешения Минкульта на проведении ремонтных работ на памятнике.

В управлении Министерства культуры по ЦФО пояснили, что этот мост является объектом культурного наследия федерального значения, а также входит в перечень объектов культурного наследия федерального значения, полномочия по государственной охране которых осуществляются Минкультуры России. И для ремонта этого объекта требуется разрешение Министерства культуры. Запрос мэрии Ярославля на проведение такого ремонта найти в управлении не смогли.

На сайте министерства, где размещается государственная экспертиза, корреспондент ИА REGNUM и ярославские эксперты также не увидели акта экспертизы.