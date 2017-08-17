Грозный, 17 августа, 2017, 09:42 — ИА Регнум. Возвращение российских детей, вывезенных в зоны военных конфликтов в Сирии и Ираке, не терпит промедления, так как многие дети оказались в очень тяжелых для несовершеннолетних условиях, в том числе и в тюрьмах, куда заключены их родители. В настоящее время при Совете по правам человека в РФ создана комиссия, уполномоченная вести вопросы по поиску и возвращению детей, передает 17 августа корреспондент ИА REGNUM.

МИР. Советский плакат

Те, кто раньше занимался проблемой детей, оказавшихся на территориях, охваченных войной, отмечают, что с созданием этого органа вопросы возвращения должны пойти быстрее. Об этом, в частности, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Зияд Сабсаби. По его словам, если раньше «все вопросы решались на уровне личных отношений, знакомств, то сейчас ситуация меняется».

Как отметил Сабсаби, в настоящее время в поиске и возвращении детей на родину задействованы более 40 человек, среди них есть дипломаты и консулы. Напомним, ранее проблемой вывезенных детей Зияд Сабсаби занимался по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова, представителем которого в странах Ближнего Востока и Северной Африки сенатор является.

Как отметил Кадыров, эта «работа имеет исключительно важное политическое, социальное и гуманитарное значение», так как «ситуация, в которую родители ввергли детей, отправившись с ними на чужую войну, является бесчеловечной». Глава Чечни поручил Сабсаби расширить зону поиска детей.

«Я знаю, что это тяжело, опасно для жизни, но медлить нельзя ни в коем случае. Детишек необходимо вернуть до того, как они успеют впитаться чужой для нашего общества идеологией или окажутся в руках тех, кто навсегда скроет следы», — написал чеченский лидер на своей странице в Instagram.

В настоящее время, как отметил Кадыров, у сенатора есть данные на 28 детей — граждан России, вывезенных из различных субъектов РФ. Пять малышей должны быть возвращены уже в ближайшее время.

«Часть детей находится в военных тюрьмах вместе с выжившими отцом или матерью. Работа с этой категорией носит очень сложный характер. Хочу напомнить ещё раз, что мы не имеем возможность озвучивать СМИ или родным все детали «операции» по спасению детей. Это связано с риском для жизни людей, которые находятся непосредственно на месте событий», — рассказал Кадыров.

Отметим, что специальная комиссия по возвращению вывезенных в Сирию и Ирак детей создана ранее и в Дагестане. Как отмечала уполномоченный по правам детей в РФ Анна Кузнецова, имеются данные, что большинство из несовершеннолетних вывезено как раз из этой республики.

«Дети, которых вывезли их родители за границу и оставили после освобождения территорий этих государств от террористов, по имеющейся информации, находятся в приютах. Для их возвращения на родину по моему поручению создана специальная комиссия. Власти республики взаимодействуют при решении данных вопросов с ФСБ и с представительством МИД в Республике Дагестан. В Дагестане эта работа ведется давно, в частности, уполномоченная при главе Дагестана по защите семьи, материнства и прав ребенка Марина Ежова недавно ездила в Турцию и вернула трех детей», — сказал глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

Ежова называет цифру в 213 человек, отмечая, что эти данные неокончательные. Дагестанских детей, находящихся в зоне военных действий, может быть в несколько раз больше.

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Как сообщало ИА REGNUM, в списке детей, вывезенных в Сирию и Ирак из различных субъектов России, значатся почти 350 имен. Большинство детей являются уроженцами северокавказских регионов. Одного из малышей недавно удалось вернуть в Чечню. Четырехлетний мальчик оказался в Сирии два года назад. Его вывез с зону военного конфликта отец, вставший в ряды боевиков. После гибели отца ребенка нашли раненым в Мосуле.

Еще шестеро детей были найдены в приюте «Аль-Салихия» в Багдаде. По видеокадрам их узнали родные из Дагестана. В настоящее время ведется работа по возвращению малышей на родину.

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На днях в Чечне прошло шествие матерей, которые привлекли внимание к своей проблеме этой акцией, пройдя по улицам Грозного с портретами детей, вывезенных на Ближний Восток. Около 100 женщин, участвовавших в шествии, просили главу Чечни оказать содействие в возвращении их малышей на родину.