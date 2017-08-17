Москва, 17 августа, 2017, 09:24 — ИА Регнум. Пользователи социальных сетей, активно обсуждающие изменения сетки вещания «Первого канала», предположили, что следующей может быть закрыта программа «Давай поженимся». Ведущая программы Лариса Гузеева в своем Instagram опровергла домыслы, заявив, что вскоре эфир возобновится.

Цитата м/с «Ну, заяц! Ну, погоди!» реж. Вячеслав Котёночкин, Юрий Бутырин, Владимир Тарасов... 1976. СССР Телевизионные программы

«Скоро начнем выходить!» — написала Гузеева поклонникам.

Слухи поползли после того, как в соцсетях уклончиво ответили на вопрос, вернутся ли они к съемкам, соведущие Гузеевой — Василиса Володина и Роза Сябитова. Последняя оказалась недавно в центре скандала: несколько девушек заявили, что Сябитова брала с них деньги за знакомства с мужчинами, однако в итоге они остались ни с чем.

Шоу «Давай поженимся», как заявила Гузеева, не закроется, однако в соцсетях продолжают обсуждать, какая программа следующей покинет эфир «Первого канала». Так, в официальной группе канала в соцсети «ВКонтакте» пользователи предложили обновить эфир, убрав из него «Здорово жить» Елены Малышевой и «Контрольную закупку».

Что касается программы «Пусть говорят», которую ранее покинул ее многолетний ведущий Андрей Малахов, то, по мнению зрителей, Дмитрий Борисов смотрится намного лучше, программа стала «спокойнее» и «интеллигентнее». По крайней мере, считают пользователи, Борисов — достойный ведущий.

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По данным СМИ, Малахов уже познакомился с новым коллективом на телеканале «Россия 1»: там он будет вести программу «Прямой эфир». Он заменит Бориса Корчевникова, а первый выпуск ожидается уже в конце августа.

Работы в ВГТРК у Малахова прибавится: он станет и сопродюсером ряда проектов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник. Не исключено, что одним из них станет аналог программы «Сегодня вечером».

Напомним, в августе на «Первом канале» произошел ряд перемен. Так, 15 августа было объявлено о закрытии проекта «Пока все дома» в связи с финансовыми махинациями ведущего, испортившими каналу репутацию. Ведущий программы Тимур Кизяков в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что считает недопустимыми методы руководства каналом.

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В начале августа с «Первого канала» ушел Александр Олешко — для него не нашлось «подходящих проектов» после того, как закрылось шоу «Точь-в-точь». Без работы Олешко не останется, он заключит контракт с телеканалом НТВ.

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Также закрыта программа Юлии Меньшовой «Наедине со всеми». Причиной стала исчерпанность формата: ведущая решила закрыть проект. Руководство канала поддержало ее решение, заявив, что хорошие проекты надо закрывать вовремя. Команда Меньшовой продолжает работу на канале над новыми телепрограммами.