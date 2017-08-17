Владивосток, 17 августа, 2017, 08:55 — ИА Регнум. Ученые из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) обнаружили способность биологически активных соединений из морской травы подавлять рост раковых клеток. Об этом сообщается на сайте вуза.

Ronile Ламинарии. Морские водоросли

Ученые ДВФУ совместно со специалистами Дальневосточного отделения РАН исследовали фармакологическую активность дисульфата лютеолина (ДСЛ) из морской травы Zostera Asiatica, в результате чего были обнаружены его антиканцерогенные свойства и выраженный терапевтический эффект.

Исследование модели кожного канцерогенеза проводилось на лабораторных животных. Эксперимент показал, что после 15 недель количество и размер опухолей, частота появления новых очагов, интенсивность роста были ниже 1,5 раза в той группе животных, в которой применялся ДСЛ.

По словам ученых, курс лечения ДСЛ приводит к стимуляции механизмов иммунологического надзора.

Кроме того, результаты показали, что ДСЛ может применяться в качестве средства дополнительной терапии рака, в том числе как компонент функционального питания в составе различных продуктов.