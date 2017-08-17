Варшава, 17 августа, 2017, 08:51 — ИА Регнум. Известный политик, строивший свою карьеру в двух странах — Грузии и Украине, Михаил Саакашвили намерен вернуться на территорию Украины 10 сентября. Правда, пока неизвестно, как он собирается сделать это юридически — его украинский паспорт недействителен, а погранслужба страны пообещала отобрать у Саакашвили документы прямо на погранзаставе и, естественно, не пустить на Украину.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Миграционная служба Украины сообщила о лишении Саакашвили гражданства еще 26 июля. С тех пор политик путешествует по европейским странам с недействительным документом, либо как лицо без гражданства. Сам же Саакашвили намерен вернуть себе гражданство Украины через суд.

В своем Facebook 16 августа бывший глава Одесской области заявил, что собирается, с соблюдением всех норм законодательства, приехать на Украину и пойти в украинский суд. Приедет он 10 сентября из Польши, а пройти границу намерен в пункте пропуска «Краковец».

Ранее Саакашвили удавалось проходить границы: покинув Украину, он уехал в США, а затем посетил Польшу, Литву и Венгрию. В каждой из стран он заявлял, что собирается бороться за утраченное гражданство.

Говоря о своем «возвращении», Саакашвили попросил Киев «не устраивать цирк и не перекапывать границу». Обратился он и к гражданам Украины с просьбой выстроиться в живую стену: именно она должна защитить одиозного политика от «беззакония» со стороны президента Украины Петра Порошенко и его соратников.

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К Порошенко у Саакашвили есть претензии: он считает, что президент страны испугался уличения в коррупции. Разобраться с преступной украинской верхушкой, да и в целом освободить Украину «от молдавских и донецких олигархов», Саакашвили пообещал 13 августа. Для смены «политического класса» в Киеве Саакашвили после ухода из Одессы основал собственную партию «Рух (Движение) новых сил». Правда, ее рейтинг невелик: в мае 2017 года он был на уровне 1,1%.

Что политик собирается делать дальше, после того как поборется за украинский паспорт, пока неизвестно. Несомненно, что покинувший в 2016 году пост губернатора Саакашвили кому-нибудь да сгодится: ему отлично удается роль деструктора. В настоящее же время Саакашвили нужен для свержения Порошенко, считает политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.

По его мнению, дав Саакашвили пост на Украине, Порошенко совершил кадровую ошибку и не покаялся в ней. Саакашвили — сумасшедший, он неадекватен, но это не значит, что он неэффективен. Он эффективен — как деструктор, разрушитель, считает политолог.

Саакашвили — это человек, который пытается ухватить бразды радикальной правой элиты, чувствует начало политического кризиса. И есть сумасшедшие, которые по деструкции дадут тысячу очков вперед любому нормальному человеку, сказал Кургинян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» 31 июля.

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Гражданства Украины, фактически «подаренного» Порошенко, Саакашвили лишили на основании предоставления недостоверных данных при подаче документов на вступление в гражданство. Причем в Грузии бывшему президенту тоже были бы не рады: телефонные хулиганы по кличке Вован и Лексус решили узнать его дальнейшую судьбу и позвонили министру внутренних дел Грузии Георгию Мгебришвили.

Представившись министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым и сообщив, что Киев якобы готов выдать Грузии Саакашвили, пранкеры услышали, как глава МВД Грузии в «крепких выражениях» открестился от возвращения бывшего президента.

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Более того, глава грузинского МВД заявил, что уже посоветовался по этому вопросу с премьер-министром страны Георгием Квирикашвили, который попросил не высылать им Саакашвили. Экс-президент был заочно арестован в Грузии еще в 2014 году, и запрос посылался в Киев, однако там в выдаче Саакашвили в 2015 году отказали.

В Кремле не стали комментировать злоключения Саакашвили: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это не представляет интереса для Кремля. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал судьбу грузинского политика «удивительной», а саму ситуацию — «фантастической трагикомедией».

«Удивительна судьба Саакашвили: гражданин Грузии, президент Грузии, лицо, лишенное гражданства Грузии, гражданин Украины, друг президента Украины, губернатор Одесской области, лицо, лишенное гражданства Украины», — написал Медведев в Facebook.

Также он назвал «удивительной» последовательность украинских властей: сначала «принять бывшего президента Грузии в гражданство Украины, сделать его губернатором», а затем «лишить гражданства Украины и согласиться на его экстрадицию в Грузию».

«Все это — неоспоримое свидетельство высочайших моральных качеств двух людей, разыгравших эту фантастическую трагикомедию. Show must go on», — заключил российский премьер-министр.