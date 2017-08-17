Пекин, 17 августа, 2017, 08:46 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному Народным банком Китая, по состоянию на 17 августа центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6709 юаня за доллар. Таким образом, впервые за последние три дня валюта КНР продемонстрировала укрепление на 70 базисных пунктов.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

Напомним, накануне два дня подряд было зафиксировано резкое ослабление юаня, который подешевел сначала на 88 базисных пунктов, затем еще на 90 пунктов. Ослабление национальной валюты КНР произошло после резкого ослабления доллара США, который за одну рабочую неделю «потерял» сразу 586 базисных пунктов, пишет «Чжунго синьвэнь».

Резкие скачки курса были вызваны финансовой активностью третьих стран. Соответствующее заявление было опубликовано главным финансовым регулятором страны. По прогнозам специалистов, до конца августа доллар США сможет «отыграть» все потерянные пункты, однако с этим мнением не согласны некоторые экономисты из КНР, которые прогнозируют дальнейший рост национальной валюты.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, за стремительным ростом юаня последовал плавный откат. Курс китайской валюты 16 августа составил 6,6779 юаня за доллар США.