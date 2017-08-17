Оренбург, 17 августа, 2017, 08:53 — ИА Регнум. В Оренбурге родители, чьи дети пострадали от медуслуг в перинатальном центре, объединились и предприняли очередную попытку достучаться до власти, чтобы она обратила внимание на проблему младенческой смертности в общем и каждый трагический факт в перинатальнмо центре в частности. 16 августа в местный офис приёмной президента РФ пришли 11 человек, объединённых одним горем: их дети либо умерли, либо получили серьёзные заболевания в одном и том же медучреждении — перинатальном центре, сообщает ural56.ru.

Mota.ru Младенческая смертность

Визитёры оставили в приёмной обращение к президенту РФ, где требовали честного расследования фактов гибели младенцев. Родители утверждают, что уголовные дела, возбуждённые по трагическим фактам в перинатальном центре, так до суда и не дошли.

Исполнительный руководитель приёмной президента РФ в Оренбургской области Нина Пивоварова отметила, что коллективное обращение граждан будет рассмотрено. Стоит отметить, что 16 августа приём граждан проводил руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Оренбургской области Евгений Васильев, который пообещал разобраться в ситуации.

Родители говорят, что объединились и обратились к главе государства с тем, чтобы их услышали и обратили внимание на их проблему. Они хотят, чтобы смерти младенцев остановились. Однако пока имеют только «кучу отписок»: «Никто ничего не мог сделать, никто не за что не отвечает».

Между тем на ситуацию последовала реакция местного Минздрава. Глава ведомства Галина Зольникова подчеркнула, что Оренбургский клинический перинатальный центр является акушерским стационаром третьего уровня и предназначен для родоразрешения женщин высокого акушерского риска. Уровень ранней неонатальной смертности в этом центре ниже среднероссийского (2,1% против 2,43%).

Также она отметила, что указанные в обращении случаи произошли в период с 2014 по 2017 год и не связаны между собой одной причиной. За этот период в Оренбургском клиническом перинатальном центре прошло 17 527 родов. В трех случаях из десяти, о которых говорится в обращении, министерством здравоохранения проводились внеплановые документарные целевые проверки в рамках ведомственного контроля качества медицинской деятельности. По результатам выявлены нарушения и руководителем медцентра приняты административно-организационные меры, вынесены дисциплинарные взыскания.

По остальным случаям документарных проверок не проводилось, поскольку личных обращений в медицинскую организацию и Минздрав области не поступало. Но каждый случай неблагоприятного исхода разобран в медицинской организации врачебной комиссией, проанализирован в Минздраве области.

Стоит отметить, ГБУЗ «ОКПЦ» как самостоятельное медицинское учреждение здравоохранения открыто в городе Оренбурге в 1995 году. Награждено двумя дипломами ВОЗ и ЮНЕСКО. В 2008 году центру присвоено звание «Больница доброжелательного отношения к ребенку».

С 2010 года главным врачом Оренбургского клинического перинатального центра является Андрей Грудкин. По итогам работы 2012 года и за реализацию программы по модернизации здравоохранения Грудкин награжден благодарностью администрации города Оренбурга. В 2013 году стал победителем муниципального конкурса «Человек года» в номинации «Врач года».

После посещения группой родителей приемной президента РФ и обращения к нему работу медиков перинатального центра подвергнут проверкам. Сейчас правительством региона создается спецкомиссия, которая должна проверить каждый из указанных в обращении случаев.

Добавим, что в регионе отмечена тенденция снижения уровня младенческой смертности. По данным Росстата, в январе — июне 2017 года в Оренбуржье умерло 68 детей в возрасте до года, в 2016 году — 89. Однако за каждой цифрой стоит жизнь маленького человека, за которого родители готовы стоять горой.