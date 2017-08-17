Москва, 17 августа, 2017, 08:40 — ИА Регнум. Известная актриса Вера Глаголева ушла из жизни 16 августа 2017 года, проходя лечение в немецкой клинике. Смерть подтвердила подруга артистки Лариса Гузеева. Соболезнования в связи со смертью народной артистки России приносят её коллеги и другие деятели искусства, а также известные политики.

Kremlin.ru Вера Глаголева

Вера Витальевна Глаголева — советская и российская актриса театра и кино.

Родилась в Москве 31 января 1956 года в семье Виталия Глаголева и Галины Глаголевой. Родители были учителями, папа преподавал физику и биологию в старших классах. Мама была учительницей младших классов.

До 1962 года жила в квартире по ул. А. Толстого, доставшейся семье от деда по материнской линии. В 1962 году семья переехала в Измайлово, а 1962 году — в ГДР, где родители Веры работали учителями в русской школе.

В 1966 году Вера вернулась в Москву и сразу после окончания школы в 1974 году начала работать на «Мосфильме» оператором. Девушку заметил режиссёр фильма «На край света» Родион Нахапетов и предложил роль. Через год они поженились, в их браке родилось две дочери — Анна и Мария.

В 1977 году Глаголеву пригласил на роль в фильме «В четверг и больше никогда» режиссер Анатолий Эфрос. Исполнение роли режиссёру понравилось, поэтому он пригласил Веру в свой театр на Малой Бронной. Правда, тогда актриса отказалась, о чем жалела впоследствии.

Не имея актёрского образования, Вера Глаголева продолжала сниматься в фильмах Нахапетова «Враги», «Не стреляйте в белых лебедей», «О тебе» и других.

Но большой успех пришёл после съемок в фильме «Выйти замуж за капитана» в 1983 году. Благодаря роли журналистки в этом фильме в 1986 году Глаголева была признана лучшей актрисой журналом «Советский экран».

В 1989 году брак Нахапетова и Глаголевой распался ввиду его отъезда в США.

В 1990-е продолжала сниматься в кино и попробовала себя в качестве режиссёра в фильме «Сломанный свет». Повторно Глаголева стала режиссёром только в 2005-м, сняв драму «Заказ».

В 1991 году состоялся кинофестиваль «Золотой Дюк» в Одессе, на котором Глаголева познакомилась с бизнесменом Кириллом Шубским, позднее они продолжили встречаться и поженились. От брака с Шубским у актрисы осталась дочь, которая родилась в 1993 году в Швейцарии. Там семья прожила один год.

В период до 2017 года Глаголева продолжала сниматься в кино и работала в качестве режиссёра. Наиболее заметными картинами с её участием стали «Ночь вопросов» (1993), «Бедная Саша» (1997), «Женщин обижать не рекомендуется» (1999), сериал «Маросейка, 12» (2000), «Наследницы» (2001), «Заказ» (2005), «Одна война» (2010).

Одновременно Вера Глаголева играла в антрепризных спектаклях «Русская рулетка. Женский вариант» (антреприза «Аметист»), «Поза эмигранта» (антреприза Леонида Трушкина в Театре Антона Чехова) и руководила мастерской театрального факультета Московского института телевидения и радиовещания «Останкино».

В 2011 году Вера Глаголева стала народной артисткой России.

Глаголева умерла 16 августа 2017 года в клинике близ города Баден-Баден, куда она прилетела на лечение. Источники из близкого окружения сообщили, что причиной стало онкологическое заболевание.

В марте 2017 года Глаголева начала работу над фильмом «Глиняная яма», выход которого планировался в 2018 году. Однако жизнь актрисы оборвалась.