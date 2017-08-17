Белгород, 6 апреля, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в Telegram-канале, что утром 6 апреля, совершая пробежку, попал под обстрел со стороны украинской армии.

тг канал «Настоящий Гладков» t. me/vvgladkov

«Во время пробежки убедился в очередной раз в эффективности тех решений, которые мы вместе с вами принимаем. Начали работать сирены — звуковое оповещение о ракетной опасности. Укрылся в модульной конструкции, которые сейчас расставлены по всему Белгороду и Белгородскому району, как это сделали и жители, которые были в это время на улицах», — рассказал Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны 6 апреля проинформировало о ракетной атаке ВСУ на Белгородскую область. Российские силы ПВО сбили над регионом десять снарядов РСЗО RM-70 Vampyr.

Гладков сообщил, что в Белгороде после атаки украинской армии повреждения получили 12 жилых домов, выбило окна в одном из корпусов детской поликлиники №4, получила повреждение кровля спортивного комплекса «Луч» и фасад здания коммерческого предприятия.

В Белгородском районе в посёлке Дубовое сгорел частный дом, у другого пробило кровлю, в четырёх многоквартирных домах посекло фасады, выбило стёкла. В посёлке Майский также пострадала кровля у одного из частных домов, в селе Никольское пострадали два частных дома, кровлю пробило в доме в селе Таврово, рассказал губернатор.