Москва, 17 августа, 2017, 07:54 — ИА Регнум. Создательница и ведущая программы «Наедине со всеми», выходящей на «Первом канале», Юлия Меньшова не стала «длить интригу» и заявила о закрытии своего детища. В своем Instagram она написала, что руководство канала тут ни при чем: программа будет закрыта по ее желанию и настоятельной просьбе.

Скриншот страницы 1tv.com Наедине со всеми

Читайте также: Новая потеря «Первого канала»: закрыт проект Меньшовой «Наедине со всеми»

Причиной такого решения стало нежелание потерять качество программы и превратить ее выпуск в рутину. В пресс-службе «Первого канала» подтвердили, что эфир передачи прекращается по желанию Меньшовой, и уточнили, что «хорошие программы надо закрывать вовремя».

Всего за четыре года вышло в эфир 600 выпусков. «Я уверена, что телевидение сегодня должно быть как никогда динамичным, и нужно уметь вовремя заканчивать проекты, оставляя о них добрую память», — сказала Меньшова.

Что касается громкого увольнения с «Первого канала» телеведущего Андрея Малахова, то Меньшова опровергла слухи о такой же ситуации с ней. Она уточнила, что договорилась с телеканалом о новых проектах, а редакция программы «Наедине со всеми» работает «на полную

«И мы надеемся на новые встречи с вами в новом сезоне, с новыми силами и новыми идеями!» — заключила Меньшова.

Ранее, 15 августа, было объявлено о закрытии еще одного проекта: шоу «Пока все дома». Причиной закрытия стали якобы махинации ведущих программы, испортившие каналу репутацию.

Читайте подробнее: «Пока все дома» на «Первом канале» закроют из-за испорченной репутации

Скандал вокруг передачи начался еще в конце 2016 года, когда благотворительную рубрику «У вас будет ребенок» критики обвинили в некоем дополнительном финансировании. На «Первом канале» пояснили, что будут разбираться, поскольку в создании проекта он не участвует, программа покупается у компании «Дом».

Ведущий программы Тимур Кизяков в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что считает недопустимыми методы руководства каналом. И, по его словам, команда программы «Пока все дома» перестала сотрудничать с «Первым каналом» в мае 2017 года.

Чуть ранее, в начале августа с «Первого канала» ушел Александр Олешко — для него не нашлось «подходящих проектов» после того, как закрылось шоу «Точь-в-точь». Контракт с телеведущим на 2017 год не был продлен, и Олешко полгода не работал на канале. Без работы Олешко не останется, он заключит контракт с телеканалом НТВ.

В июле 2017 года телемир потряс громкий уход: программу «Пусть говорят» покинул ее бессменный ведущий Андрей Малахов. В СМИ появилось много версий относительно причин ухода Малахова с «Первого канала». Так, одной из них якобы мог стать конфликт со старым-новым продюсером Натальей Никоновой.

В свое время Никонова на «Первом канале» и создавала тот формат ток-шоу, в котором, собственно, и прославился Малахов, однако затем она ушла с канала вместе с рядом коллег. Теперь она вернулась, и некие источники утверждают, что Малахов не может с ней сработаться.

По одной из версий, Малахов «бежит» от политики: Никонова якобы вернулась на «Первый канал», чтобы перетрясти все ток-шоу в предвыборный период и добавить в них побольше политики.

Также СМИ предположили, что Малахов уволился из-за декрета: его супруга, бренд-директор журнала ELLE Наталья Шкулева ждёт ребенка. В связи с этим Малахов принял решение взять декретный отпуск (законодательство позволяет это сделать), однако руководство «Первого канала» якобы воспротивилось такому решению Малахова и поставило его перед выбором: или ребенок, или работа.

Были перебраны все версии, однако в итоге действительно оказалось, что Малахов уходит в декрет: сам шоумен подтвердил это, заявив, что пришло время пролить свет на его «перинатальную ситуацию в семье».

Читайте подробнее: Слухи о декретном отпуске Малахова подтвердились

«Да, мы с Наташей ждем первенца! — заявил он. — Пока не знаю, пойду ли я по стопам гендиректора Новосибир­ского театра оперы и балета Владими­ра Кехмана, который после рождения четвертого ребенка решил уйти в дек­ретный отпуск аж на три года, или буду действовать по укороченному вариан­ту, как принц Уильям с [нападающим португальской сборной по футболу] Криштиану Ро­налду, которые посвятили уходу за своими малышами чуть меньше времени».

Известный шоумен, в отличие от своих коллег, смог сделать шоу не только на ровном месте в своем эфире, но и в уходе из него: новость несколько недель активно обсуждали в соцсетях.