Москва, 17 августа, 2017, 07:46 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 16 августа открылись снижением по доллару и евро. Поддержку российской валюте на протяжении большей части торгов среды оказывали цены на нефть, Минфин РФ и экспортеры, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Нефть сорта Brent торговалась в плюсе до выхода отчета по запасам нефти от минэнерго США. Минфин РФ 16 августа на аукционах в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму 40 млрд рублей при спросе в 100 млрд рублей. Экспортеры продавали валютную выручку для уплаты налогов. На этом фоне курс доллара снизился до 59,27 рубля, курс евро — до 69,38 рубля.

Рубль растерял часть прибыли после публикации официальных данных минэнерго США. Согласно еженедельным данным, за неделю, завершившуюся 11 августа, запасы нефти в стране сократились на 8,9 млн баррелей, до 466,5 млн баррелей. Запасы сырой нефти сократились, а нефть подешевела.

Где логика? Покупателям не понравилось, что на прошлой неделе увеличивалась добыча нефти на 79 тыс. баррелей, до 9,502 млн баррелей в сутки и запасы дистиллятов. На новостях стоимость Brent снизилась до $50,13. Курс доллара вырос до 59,60 рубля, курс евро — до 69,95 рубля.

К закрытию дня единая валюта укрепилась до 70,07, а курс доллара снизился до 59,38. Здесь уже на рублевые пары оказали влияние опубликованные протоколы заседания FOMC. Доллар подешевел по всему рынку. В протоколах отражено, что члены комитета обеспокоены низкими темпами роста инфляции. Поэтому некоторые из них высказались за приостановку процесса повышения ставки до тех пор, пока с ней прояснится ситуация.

В Азии нефть торгуется в небольшом плюсе. На рынке Форекс доллар торгуется в минусе ко всем основным валютам. Напряжение между США и КНДР снизилось. 17 августа, скорее всего, ожидается укрепление рубля против американской валюты до 59,15 рубля. Падение курса доллара ниже 59,00 в данный момент не рассматривается. Тест возможен. По паре евро/рубль ожидается консолидация на уровне 69,65 рубля.

Напомним, 16 августа по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 34 коп. (-0,56%), до 59,37 руб., курс евро — на 15 коп. (-0,21%), до 70,54 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,8 млрд (+7,69%), евро/рубль — 313,6 млн евро (+17,41%).

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