Киев, 17 августа, 2017, 07:41 — ИА Регнум. Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили планирует направиться в суд Украины, чтобы попытаться опротестовать решение официального Киева о лишении украинского гражданства. Об этом сам политик сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Я собираюсь, с соблюдением всех норм законодательства, приехать на Украину, пойти в украинский суд, даже в этот ужасный украинский суд, отстаивать прозрачно, открыто мои права», — сказал Саакашвили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Украины лишили экс-президента Грузии Михаила Саакашвили украинского гражданства 26 июля 2017 года.

Решение было принято на основании того, что экс-президент Грузии якобы предоставил недостоверные данные при подаче документов на вступление в гражданство Украины.

Читайте также: Саакашвили хочет вернуть себе украинское гражданство

Читайте также: Саакашвили с семьей прибыл в Венгрию