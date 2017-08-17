Улан-Удэ, 17 августа, 2017, 07:29 — ИА Регнум. По состоянию на 17 августа, в Бурятии стабилизирована лесопожарная обстановка, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства региона, и уточняет, что в двух заповедниках республики продолжает гореть лес.

skeeze Лесные пожары

«В Забайкальском национальном парке продолжают действовать 3 очага возгорания. В Джергинском заповеднике лесной пожар ликвидирован, в Баргузинском заповеднике один очаг локализован, один продолжает действовать», — говорится в сообщении.

Общая обстановка с пожарами в лесах Бурятии стабильная: 4 районах в регионе отменен режим ЧС, в остальных 18 районах ведомство сохранило статус чрезвычайной ситуации. Доступ в лес, тем не менее, закрыт для жителей во всех районах республики.

По состоянию на 17 августа, в Бурятии продолжается тушение 14 очагов возгорания на общей площади около 1,3 тыс га в пяти районах: Баргузинском, Заиграевском, Кабанском, Прибайкальском и Северо-Байкальском. Из них 8 очагов локализовано и 6 очагов продолжает действовать.

За минувшие сутки сотрудниками лесоохраны ликвидировано 6 пожаров общей площадью 30 га в четырех районах республики: Курумканском, Иволгинском, Северо-Байкальском и Прибайкальском. Для тушения пожаров задействована лесная охрана, пожарные-парашютисты «Забайкальской базы авиационной охраны лесов», ФБУ «Авиалесоохрана», арендаторы, лесопользователи — в общей сложности на тушении работают 530 человек и задействовано более 50 единиц техники.

Под наблюдением специалистов на севере Бурятии находятся 4 термоточки в зоне контроля, общей площадью около 2,2 тыс га.

В четырёх районах (Баунтовском, Джидинском, Закаменском и Оконском) действует особый противопожарный режим. В остальных районах Буратии в связи со сложной лесопожарной обстановкой сохранён режим ЧС.

В ведомстве подчёркивают, что вход в лес в данный момент запрещён. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа от 4 до 500 тыс рублей.