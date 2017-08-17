Казань, 17 августа, 2017, 07:01 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии 5 сентября рассмотрит иск конкурсного управляющего «Татфондбанка», которым он пытается взыскать долги по кредитным договорам сразу с трёх агрокомпаний. Одна из них наполовину принадлежит экс-председателю правления банка. В дело в качестве третьих лиц также приглашены ещё две компании-элеватора, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

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Иск был подан 7 августа к ООО «Татхлебопродукт» из Казани, ЗАО «Холдинговая Компания «Золотой Колос» из Дрожжановского района и казанскому АО «Казаньзернопродукт». Банк потребовал взыскать солидарно задолженность по кредитному договору. С первого ответчика — свыше 16,36 млн рублей, со второго — 11,66 млн рублей, а третьему придётся выплатить более 110, 22 млн рублей. Кроме того, банк требует по первым двум ответчикам обратить взыскание на заложенные акции на всю сумму долга.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Татхлебопродукт» создано 22 ноября 2011 года. Учредитель — ООО «Инвестиции и консалтинг» и Лилия Изаилова. На сегодня компания в Арбитражном суде РТ пытается обжаловать договор поручительства. Ответчиками по этому делу выступают ПАО «Татфондбанк» и АО «Казанский хлебозавод №3». Заседание назначено на 22 августа.

ООО является учредителем восьми компаний, среди которых — ООО «Казанская мельница», ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс», ООО «Агрофирма «Дубрава».

Второй ответчик — ЗАО «Холдинговая Компания «Золотой Колос». Компания интересна тем, что на 50% принадлежит экс-председателю правления «Татфондбанка» Роберту Мусину. Она была создана им и Ринатом Губайдуллиным в 2005 году для управления финансово-промышленными группами. ЗАО единолично и совместно с другими юридическими и физическими лицами было учреждено порядка 25 различных компаний, среди которых и Национальный союз свиноводов из Москвы.

Третий ответчик в качестве соучредителя входит в Союз хлебопроизводителей республики и является крупным поставщиком муки на хлебозаводы Казани. АО «Казаньзернопродукт», по данным официального сайта АО «Холдинговая компания «Ак Барс», входит в состав холдинга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство. Экс-глава правления «Татфондбанка» находится в СИЗО. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел.

«Татфондбанк» являлся одним из крупнейших банков Татарии, по размеру активов занимал 42-е место в банковской системе РФ. Филиалы и крупные офисы организации были в Москве и Санкт-Петербурге, в Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Воронежской, Новосибирской областях, а также в Удмуртии, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае.

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