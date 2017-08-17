Иркутск, 17 августа, 2017, 06:59 — ИА Регнум. Мужчину, который принёс четыре гроба к зданию администрации Иркутской области, оштрафовали на 23 тысячи рублей. Соответствующее постановление 16 августа вынес Кировский районный суд Иркутска.

Скриншот со страницы группы «Типичный Иркутск». Vk.com Неизвестные принесли гробы к правительству Иркутской области

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 17 августа, в суде, иркутянина оштрафовали по статье 20.2 части 2 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Фигурировавшие в акции гробы уничтожат.

«Вещественные доказательства — четыре деревянных ящика — подлежат уничтожению», — уточнили в суде.

Решение суда в законную силу пока не вступило.

Добавим, что касается второго участника перфоманса, по нему суд решения ещё не вынес. Материалы дела находятся в суде, рассмотрение пока не назначено.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 15 августа неизвестный в чёрном балахоне и в маске принёс к областной администрации четыре маленьких чёрных гроба, связанных между собой цепью. Всё происходящее снималось на видео и было выложено в YouTube. Однако позже видео удалили.

Уточнялось, что сотрудники ОВД, а также кинологи вышли на след людей, оставивших эти предметы, буквально в течение 15−20 минут.

С какой целью мужчины устроили эту акцию, они не озвучили. Местные СМИ предположили, что это было сделано в память о погибших год назад детях в Черемховском интернате. Тогда, в конце июля 2016 года, в психоневрологическом интернате в результате массового заражения воспитанников острой кишечной инфекцией скончались четверо детей.

Иркутяне активно обсуждали произошедшее в соцсетях, назвав эту акцию «чёрным» перфомансом.