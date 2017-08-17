Кто поставляет химоружие боевикам и делает из русских неучей: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 17 августа, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Веский повод для обвинений: боевики получали химоружие от США и Британии;
- Разгул эпидемий: птичий грипп, «синий язык», чума — Евросоюз поглотила волна эпидемий;
- Не хотим быть неквалифицированными: в Литве отстояли существование русской школы;
- «Платон»: куда ушли деньги?
- Со своих не брать: в Крыму предлагают отменить курортный сбор для местных;
- Ничто не забыто: в Калининграде увековечена память русского полководца «европейского уровня».