Москва, 17 августа, 2017, 05:43 — ИА Регнум. Призывы к Вашингтону по выводу войск из Афганистана со стороны террористического движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также положение, в котором оказался на фоне афганского фактора президент США Дональд Трамп, свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты — это проигравшая сверхдержава, сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

«В США пошли призывы уйти из Афганистана. [43-й президент США Джордж] Буш войну начал, [44-й американский лидер Барак] Обама обманул — ее не завершил, Трамп у разбитого корыта. Проигравшая сверхдержава», — отметил Пушков.

Напомним, 15 августа стало известно, что члены группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) написали Трампу открытое письмо с призывом полного вывода войск из Афганистана.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 августа высокопоставленный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пояснил, что письмо появилось в ответ на широкое обсуждение американской политики в Афганистане.

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