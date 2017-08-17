Москва, 17 августа, 2017, 05:17 — ИА Регнум. Ликвидация крупного пожара на северо-востоке российской столицы завершена к 4:16 мск, сообщили 17 августа в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

ИА REGNUM На месте пожара

«В 03:05 рангу пожара № 3 объявлен отбой, ранг пожара снижен до 1 бис. Принятыми мерами в 4:16 пожар был ликвидирован», — говорится в сообщении.

Напомним, пожар вспыхнул в 23:04 мск по адресу улица Полярная, дом 31-А. Площадь возгорания составила 15 000 квадратных метров, частично обрушилась кровля помещения, в котором бушевал огонь. В 2:45 мск пожар локализовали.

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Пожару был присвоен ранг №2, затем — ранг №3. В его ликвидации приняли участие 175 человек личного состава МЧС. В ликвидации ЧП задействованы вертолеты Московского авиационного центра.

Отметим, что о пострадавших в результате пожара не сообщается. Также не превышены нормы ПДК вредных веществ.