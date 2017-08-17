Киев, 17 августа, 2017, 05:03 — ИА Регнум. Возвращение на Украину бывшего губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили планируется в первой декаде сентября, заявил он в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Я возвращаюсь в Украину 10 сентября из Польши, через пункт пропуска «Краковец», — говорится в заявлении.

Также политик, лишенный украинского гражданства и находящийся в постоянных разъездах, добавил, что хочет вновь обзавестись паспортом гражданина Украины.

Саакашвили пояснил, что собирается вернуться на Украину не потому, что больше некуда. Напротив, его приглашали работать в нескольких европейских странах, но он считает своим долгом вернуться на Украину, чтобы бороться с олигархами.

Напомним, Саакашвили перестал быть гражданином Украины 26 июля — по распоряжению украинского президента Петра Порошенко.

В Facebook опального политика размещен видеоролик, в котором он заявляет, что Украина не едина и находится во власти олигархов.

«Вы работаете — они крадут, вы бедствуете — они жируют. Вы получаете похоронки — они получают чемоданы с деньгами», — заявляет он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 августа Саакашвили написал в соцсети, что у него на ближайшее время запланировано возвращение на Украину, которую надо освободить «от молдавских и донецких олигархов».

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