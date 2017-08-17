Пекин, 17 августа, 2017, 04:46 — ИА Регнум. Многие голливудские кинокомпании заинтересовались сотрудничеством с У Цзином (Джеки Ву) — режиссером и актером китайского кинохита «Война волков-2», который внезапно сорвал кассу, сообщает 16 августа китайский портал Guancha.cn.

Цитата из к/ф «Война волков-2». Ред. Джеки Ву. 2017. КНР У пулемёта

Американский актер Фрэнк Энтони Грилло, прославившийся за свою роль «большого папочки» в кинохите 2017 года, сообщил, что многие именитые голливудские кинокомпании выразили интерес к сотрудничеству с У Цзином. В свою очередь, У уже получил 15 телефонных звонков с вопросами, говорит ли он по-английски.

Общие сборы кинокартины «Война волков-2» на 16 августа составили 4,7 млрд юаней ($702 млн), сделав ее самым успешным китайским фильмом и впустив в топ-100 фильмов с наибольшими прокатными сборами. Эксперты предсказывют, что фильм по итогам проката соберёт $798 млн, удивив «Гарри Поттера и узника Азкабана», сместив его с 65 места в списке самых финансово-успешных картин.

Однако, некоторые американские СМИ дали негативный отзыв китайскому фильму, обвинив его в «популяризации национализма». Большинство же, как утверждает портал, проявили себя вполне корректно, дав объективное объяснение успеха фильма.

Фрэнк Грилло отметил, что нет ничего плохого в том, что фильм пробуждает национальную гордость, а р

ежиссер У в данном случае не упустил такой возможности. По мнению Грилло, успех фильма показал, что китайское героическое кино имеет потенциал на рынке.

Различную реакцию и сборы в США и Китае Грилло объяснил разностью культур. Он также выразил надежду, налаживание взаимодействие между киноиндустриями двух стран поможет выстроить двустороннее понимание.