Владивосток, 17 августа, 2017, 04:10 — ИА Регнум. Официальный оператор Восточного экономического форума фонд «Росконгресс» будет пускать участников мероприятия на территорию кампуса ДВФУ на автомобилях на коммерческой основе. Стоимость заезда и парковки в дни третьего ВЭФ варьируется от 10 до 30 тыс. рублей, однако возможность приобрести самые дешёвые «билеты» закончилась несколько дней назад, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

carpix.ru / Petr Magera Платная парковка

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Для участников ВЭФ в личном кабинете на сайте форума прописаны условия, на которых они могут попасть на территорию кампуса ДВФУ на личных авто. До 15 августа подать заявку на заезд без права парковки можно было за 10 тыс. рублей, парковка — 20 тыс. рублей. Сейчас бронь осуществляется по другим ценам: без права парковки — 15 тыс. рублей, парковка — 30 тыс. рублей.

При этом организаторы Восточного экономического форума указали, что участники должны в обязательном порядке аккредитовать и транспортные средства, и водителей.

Вместимость только трёх крытых парковок на территории кампуса Дальневосточного федерального университета составляет 1,4 тыс. мест. Таким образом, с учётом максимального тарифа в 30 тыс. рублей на парковке в дни третьего ВЭФ можно заработать 42 млн рублей.

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Стоимость самого участия в форуме варьируется от 200 до 250 тыс. рублей. В зависимости от ранга участников от одной компании число пакетов «Стандарт» и «Премиум» различно, за дополнительных участников необходимо вносить отдельную плату.

Как сообщало ИА REGNUM, третий Восточный экономический форум пройдёт во Владивостоке 6−7 сентября. Культурная и деловая программы мероприятия уже обнародованы, принимающая сторона рапортует о подготовке гостиниц для участников и гостей мероприятия, продолжается обучение волонтёров, которые будут работать на форуме.

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К настоящему времени известно, что Минпромторг РФ потратит на участие в ВЭФ-2017 года не менее 12,5 млн рублей, Минсельхоз — 18 млн рублей, Ростуризм — 11,2 млн рублей, Минприроды — 50 млн рублей, Корпорация развития Дальнего Востока — 15 млн рублей.

Восточный экономический форум был учреждён президентом России Владимиром Путиным.