Петропавловск-Камчатский, 17 августа, 2017, 03:56 — ИА Регнум. На Камчатке история с исчезновением в Авачинском заливе трех рыбаков на маломерном судне рискует перерасти в большой скандал. Дело в том, что друзья пропавших утверждают: лодка затонула после конфликта с пограничниками, а сами сотрудники ФСБ говорят, что cтали жертвой нападения. СКР уже ведет проверку по факту применения насилия к сотруднику местного пограничного управления, передает корреспондент ИА REGNUM.

Andshel Пограничный корабль

Читайте также: На Камчатке браконьеры выбросили в реку более 10 тонн потрошёной рыбы

Маломерное судно с тремя рыбаками пропало еще 9 августа. Трое мужчин ушли в Авачинский залив с пирса в Петропавловске-Камчатском и не вернулись. 15 августа на берегу нашли тело одного из них, а через сутки — второго, третьего рыбака еще ищут.

Друзья рыбаков обратились к местным журналистам со своей версией случившегося. Они говорят, что рыбаки связывались с ними и рассказали о конфликте с пограничниками. Якобы сторожевой корабль во время преследования ударил по их судну, в котором появилась пробоина, а потом пограничники ретировались. При этом судно рыбаков, по утверждению их друзей, могло затонуть именно из-за этой пробоины.

Читайте также: Семейная пара на Камчатке заготовила 3 тонны опасной для жизни икры

В Пограничном управлении ФСБ по восточному арктическому району эту версию отвергают и просят обращаться за комментариями в компетентные органы.

В Дальневосточном управлении на транспорте СКР корреспонденту ИА REGNUM рассказали, что конфликт между рыбаками и пограничниками действительно был, вот только пострадал инспектор ФСБ. Поэтому сейчас следователи и ведут проверку по факту применения насилия в отношении пограничника.

Читайте также: На Камчатке перевернулась лодка с рыбаками: один из троих выплыл

«В ходе мероприятий, направленных на выявление и пресечение правонарушений, связанных с незаконной добычей водных биологических ресурсов в акватории Авачинской бухты, пограничниками было остановлено маломерное судно с тремя гражданами на борту. В ходе проверочных мероприятий лица, находившиеся на борту судна, применили насилие в отношении инспектора и, воспользовавшись появившейся возможностью, скрылись в неизвестном направлении», — сказали в СКР, отметив, что проверка продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня на Камчатке проходит лососевая путина. Но на реках параллельно с законопослушными рыбопромышленниками работают и браконьеры, которые поставляют свой улов на местные рынки, а также продают рыбу и икру по объявлениям через социальные сети.