Москва, 17 августа, 2017, 03:22 — ИА Регнум. Возгорание в Северо-Восточном административном округе Москвы удалось локализовать, сообщили 17 августа в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

ИА REGNUM Пожар

«Произошло частичное обрушение кровли. На место пожара для тушения привлечены вертолеты Московского авиационного центра, — сообщили в пресс-службе. — Благодаря грамотному руководству и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 2:45 пожар был локализован».

Напомним, возгорание произошло в складских помещениях, которые в настоящее время продолжают гореть. Сообщение о ЧП по адресу улица Полярная, дом 31-А поступило в 23:04.

Специалисты МЧС выехали по указанному адресу. Сначала пожару присвоили ранг №2, а затем повысили до №3 — к 00:20 мск.

В МЧС уточнили, что пожар очень обширный. Горят продукция широкого потребления. К тушению пожара подключены 168 человек личного состава и 63 единицы пожарно-спасательной техники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по факту пожара на складах в Москве местной прокуратурой проводится проверка.