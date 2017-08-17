Петропавловск-Камчатский, 17 августа, 2017, 03:20 — ИА Регнум. На Камчатке за июль изменились цены на некоторые продукты питания. Сезонное колебание цен отмечается на овощи и фрукты. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Камчатстате, капуста подорожала на 21%, виноград — на 14%, лук репчатый — на 5%, картофель — на 3%, снизились на 21% цены на бананы, на 17% — на чеснок, на 15% — на огурцы и на 4% — на помидоры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рост цен

Читайте также: Цены на фрукты и овощи на Камчатке зашкаливают: 1 кг помидоров — 700 рублей

В июле зафиксировано снижение цен на гречку — около 22%, рис и куры охлажденные — 14%, масло подсолнечное — 11%, муку — 6%.

«У любителей чаепития поводом для огорчений стал рост цен на чай черный на 9%, пряников и бараночных изделий — на 7%, кофе — на 6%. В то же время подешевели от 3,7% до 2,4% варенье, джем, повидло, кексы, рулеты, сахар-песок», — сказали в Камчатстате.

Молоко и молочная продукция подорожали в целом на 2% из-за роста цен на сметану и йогурт. Водка и пиво подорожали на 7%.

Читайте также: На Камчатке растут цены на продукты, люди не верят в отчетные зарплаты

Отмечается, что средняя стоимость продуктов определялась при сравнении стоимости в Петропавловске-Камчатском и в Палане — на севере региона.

Сейчас средние цены на отдельные продукты (за 1 кг) на Камчатке таковы: говядина (кроме бескостного мяса) — 544,43 рубля, баранина (кроме бескостного мяса) — 564,01 рубля, куры охлажденные и мороженые — 184,59 рубля, рыба мороженая неразделанная — 171,85 рубля, масло сливочное — 525,6 рубля, масло подсолнечное — 114,78 рубля, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5−3,2% жирности — 80,41, яйца куриные — 100,90, сахар-песок — 68,20, хлеб ржаной, ржано-пшеничный — 74,17, картофель — 63,50.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае на Камчатке фиксировались рекордные цена на фрукты и овощи. Так, стоимость 1 кг помидоров доходила до 700 рублей. Камчатка попала в число регионов России, в которых самая высокая стоимость минимального набора продуктов питания. Регион оказался на третьем месте после Чукотки (9284 рублей) и Колымы (6343 рублей) с суммой за набор в 6 тыс. 343 рубля.