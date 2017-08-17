Пекин, 17 августа, 2017, 03:18 — ИА Регнум. Китайские скоростные поезда следующего поколения «Фусин» будут введены в эксплуатацию в районе Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй уже в третьей декаде августа, сообщает оператор China Railway Corp., передает 16 августа агентство «Синьхуа».

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Скоростной поезд на протяжение всего маршрута будет делать 10 остановок на новом участке, включая города Уцин, Тяньцзинь, Чжочжоу, Гаобэйдянь, Баодин и Шицзячжуан. Всего же на всем пути следования остановок будет сорок пять штук.

Как утверждают китайские власти, введение в эксплуатацию новейших поездов направлено на развитие транспортной связанности в регионе, а для пассжиров — получить самое лучшее качество обслуживания из возможного на сегодняшний день.

Поезда «Фусин» полностью разработаны и произведены в Китае компанией China Railway Corporation. Все права на интеллектуальную собственность в этой области также принадлежат Китаю.

Еще 27 июля Китай испытал новые поезда, разогнав их до максимальной скорости по маршруту Пекин-Шанхай до 350 км/ч, после чего была временно снижена до 300 км/ч.

Ожидается, что сообщение между Пекином и Шанхаем буде осуществляться на скорости 350 км/ч уже с середины сентября.