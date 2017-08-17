Доехать из Пекина в Шанхай на скорости 350 км/ч можно будет уже в сентябре
Пекин, 17 августа, 2017, 03:18 — ИА Регнум. Китайские скоростные поезда следующего поколения «Фусин» будут введены в эксплуатацию в районе Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй уже в третьей декаде августа, сообщает оператор China Railway Corp., передает 16 августа агентство «Синьхуа».
Скоростной поезд на протяжение всего маршрута будет делать 10 остановок на новом участке, включая города Уцин, Тяньцзинь, Чжочжоу, Гаобэйдянь, Баодин и Шицзячжуан. Всего же на всем пути следования остановок будет сорок пять штук.
Как утверждают китайские власти, введение в эксплуатацию новейших поездов направлено на развитие транспортной связанности в регионе, а для пассжиров — получить самое лучшее качество обслуживания из возможного на сегодняшний день.
Поезда «Фусин» полностью разработаны и произведены в Китае компанией China Railway Corporation. Все права на интеллектуальную собственность в этой области также принадлежат Китаю.
Еще 27 июля Китай испытал новые поезда, разогнав их до максимальной скорости по маршруту Пекин-Шанхай до 350 км/ч, после чего была временно снижена до 300 км/ч.
Ожидается, что сообщение между Пекином и Шанхаем буде осуществляться на скорости 350 км/ч уже с середины сентября.