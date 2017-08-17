Владивосток, 17 августа, 2017, 03:29 — ИА Регнум. Проблемы с расселением аварийного жилья в Приморском крае действительно есть — в основном они складываются на уровне муниципалитетов. Такое заявление в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сделал представитель регионального штаба ОНФ Алексей Тимченко. По его мнению, выполнение программы является важным для субъекта вопросом, а успешная реализация даёт и импульс экономике, и решает социальные вопросы жизни населения.

ru.torange.biz Аварийный дом

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«Расселение аварийного жилья в Приморском крае идёт не столь быстрыми темпами, как того хотелось бы, хотя в целом регион занимает неплохие позиции в общероссийском рейтинге, — отметил эксперт. — Проблемы действительно есть, и в основном они возникают на уровне муниципалитетов, где жители аварийного фонда не всегда могут оперативно подать свои дома в списки жилья в рамках программы. Мы знаем случаи, когда жителям приходилось добиваться включения аварийных домов в программу через судебные решения, самим приходилось оплачивать строительную и техническую экспертизы».

Представитель ОНФ подчеркнул, что расселение аварийного жилья является многообразным вопросом, поскольку решает не только социальные проблемы, связанные, в том числе с обеспечением жильём льготных категорий граждан, но и влияет на развитие экономики, территории в целом. Так, строительство нового жилья по госпрограммам даёт заказы малому и среднему бизнесу.

«В крупных городах, где много ветхого жилья под расселение, например, во Владивостоке или Уссурийске, строительство новых домов должно вестись по комплексному принципу. Оно должно «вытягивать» на себе сопутствующую инфраструктуру: дороги, проезды, точки торговли и бытового обслуживания населения. А это новые рабочие места, налоговые платежи в бюджеты», — уверен Тимченко.

«Полагаю, что в перспективе нужно учитывать данные по ветшающему фонду, чтобы планомерно и комплексно решать эти вопросы, учитывая архитектурные особенности населённых пунктов и их застройку по генпланам, — добавил эксперт. — Поэтому выполнение программы по расселению является важным вопросом, а успешность реализации программы придаёт дополнительный вектор развитию территории, даёт импульс экономике, решает социальные вопросы жизни населения».

Как сообщало ИА REGNUM, Приморский край занимает 45 место по темпам реализации госпрограммы расселения аварийного жилья. В преддверии 1 сентября 2017 года, когда субъекты должны выполнить обозначенные планы, показатель выполнения программы в Приморье составляет 47,2%, работы не закончены ещё более чем в 169 домах, причём по 144 объектам работы идут с отставанием.