Москва, 17 августа, 2017, 03:46 — ИА Регнум. Пожаром, который разбушевался на складах на северо-востоке российской столицы, заснят на видео, передает 17 августа корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Пожар

Огнем охвачены складские помещения по улице Полярной. На одном из роликов виден черный дым, клубящийся над горящим складом.

На другом — пожарная машина на фоне столбы дыма. На месте ЧП работает несколько пожарных бригад.

ИА REGNUM На месте пожара

По состоянию на 2:45 мск пожар удалось локализовать, сообщили 17 августа в пресс-службе МЧС РФ по Москве.

«Благодаря грамотному руководству и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 2:45 пожар был локализован», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар начался в ночь на 17 августа: сообщение поступило в 23:04 мск. Площадь пожара составила 15.000 кв.м. Как отметили в МЧС, загорелась продукция широкого потребления.

Информации о пострадавших не поступало. Пожару был присвоен ранг №3.