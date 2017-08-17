Наньнин, Китай, 17 августа, 2017, 03:00 — ИА Регнум. В Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая зарегистрирован первый случай лихорадки Денге в 2017 году, сообщает местное бюро карантина и инспекции, передает 16 августа агентство «Синьхуа».

Москит — переносчик вируса лихорадки Денге

Утверждается, что лихорадка была завезена в Гуанси извне. Пассажир мужского пола был просвечен инфракрасным датчиком, в связи с чем и были обнаружены слабые симптомы лихорадки, когда он въезжал в Гуанси из города Пинсян в конце июля.

У него было воспалено горло, а на коже выступила сыпь, что является типичными симптомами лихорадке Денге. В течение двух месяцев мужчина жил в столице Вьетнама Ханое, однако отрицает факт того, что был укушен москитами или имел какие-либо инфекционные заболевания.

У мужчины немедленно были взяты анализы крови в ближайшей клинике, которые и подтвердили наличие у него вируса Денге.

Пациент в настоящий момент получает медицинское лечение в местном госпитале.

Денге — это вирус, передающийся через укус москитов, который потенциально может привести к смертельному исходу. В основном встречается в тропических и субтропических регионах, а особо велика вероятность заразиться им летом.

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