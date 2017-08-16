Москва, 17 августа, 2017, 02:45 — ИА Регнум. Проверка по факту пожара в Северо-Восточном административном округе российской столицы начата московской прокуратурой, пишет газета «Известия».

ИА REGNUM Пожар в ночь с 16 на 17 августа 2017 года по адресу улица Полярная, дом 31-А

Напомним, пожар на складе в Москве произошел в ночь на 16 августа 2017 года по адресу улица Полярная, дом 31-А. Региональное МЧС РФ присвоило пожару ранг 2, а затем он был заменен на ранг 3.

«Площадь пожара составила 15.000 кв.м. Происходит интенсивное горение продукции широкого потребления», — сообщили в МЧС по Москве.

Информации о пострадавших к настоящему моменту нет. В тушении пожара задействованы 63 единицы пожарно-спасательной техники и 168 спасателей.

Читайте также: В ТЦ «Мега Белая Дача» в подмосковных Котельниках произошёл пожар