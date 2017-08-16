Пекин, 17 августа, 2017, 02:39 — ИА Регнум. Китайские пограничники всегда патрулировали китайскую сторону китайско-индийской границы, заявила пресс-секретарь МИД КНР, передает 16 августа агентство «Синьхуа», комментируя факт недавнего столкновения индийских и китайских пограничников.

Y.Shishido Ладакх

По сообщениям СМИ, китайские и индийские солдаты выкрикивали слова и кидали друг в друга камни в районе Ладакх — территории в южном Кашмире, чья принадлежность оспаривается между Китаем, Пакистаном и Индией.

Комментируя на ежедневном пресс-брифинге произошедшее, пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что ей не известно о чем-либо подобном, добавив, что «китайские пограничники всегда поддерживали мир на китайско-индийской границе и всегда патрулировали свою зону контроля».

«Мы призываем индийскую сторону следовать соглашению по разграничению линии контроля от 1959 года, равно как и иным договорам и конвенциям, заключенными между двумя сторонами, а также искренне стоять на защите мира и стабильности в пограничной зоне», — заявила Хуа.

Она также призвала Индию немедленно и безоговорочно вывести свои войска и оборудование, которое оно ввезло на территорию Китая в районе Дун Лан (инд. Доклам).

«Это основа и предпосылка для исчерпания инцидента», — заявила Хуа.

Напомним, что по сообщениям китайской прессы, более 270 индийских пограничников в полном обмундировании и с оружием, а также с двумя бульдозерами пересекли границу с Китаем в сиккимском её секторе, продвинувшись более чем на 100 метров вглубь китайской территории с целью препятствовать строительству китайской стороной дороги, что послужило причиной для конфликта между двумя странами.

При этом, сообщается, что количество пересекших границу Китая индийских пограничников насчитывает 400 человек. На конец июля их число было в районе 40 человек и один бульдозер.

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