Якутск, 17 августа, 2017, 02:36 — ИА Регнум. В столицу Якутии 15 августа прилетела группа туристов из Японии в составе 170 человек. По словам представителя компании «Главное Агентство Воздушных Сообщений» (ГАВС), это первый в истории Якутии чартерный рейс, выполненный специально для представителей зарубежья.

СахаМедиа Японская делегация в Якутии

«В целом это четвертый рейс из Японии в республику. Но первый случай в истории, когда в Якутию одним чартером прилетает такое количество иностранцев, — сообщила директор туристической компании «ДальгеоТурс», подразделения ГАВС Якутии в Хабаровске Татьяна Яковенко. — Альтернативными путями являются маршруты через Владивосток, Хабаровск или Москву. Мы довольны. Это люди, которые привезут теплые впечатления о нашем крае. Это как сарафанное радио начнет распространяться. Мы ожидаем хорошей отдачи».

Поездка организована обособленным подразделением ГАВС Якутии «ДальгеоТурс» и Корпоративным фондом развития экономических связей между Якутией и Японией. Председатель фонда, руководитель делегации Кума Фумио подчеркнул, что в группу вошли туристы, представляющие всю Страну восходящего солнца — от Хоккайдо до Окинавы. Стоимость тура для каждого из них составила около 3 тысяч долларов.

«Для японцев названия Владивосток и Хабаровск известные. Что касается Якутска, мало кто знает. Теперь японские туристы своими глазами увидят, что из себя представляет республика и как можно развивать сотрудничество с местными компаниями», — отметил гость.

Любопытно, что все японцы в одну гостиницу не поместились — в Якутске просто нет заведения, рассчитанного на столь крупные делегации. Так что массовый прилет туристов может сдвинуть с места проект возведения отеля «Хилтон». Соответствующие переговоры с компанией руководство региона провело в прошлом месяце. Глава региона Егор Борисов на недавнем совещании дал поручение правительству обратить внимание на развитие экологических туров, охотничьего и рыболовного туризма.

Кроме того, руководитель делегации заявил, что по возвращении в Японию он планирует провести переговоры насчет организации прямого регулярного рейса в столицу республики в связи с высоким интересом со стороны земляков. Да и якутяне активно смотрят в сторону восходящего солнца: 15 августа чартерным рейсом в Японию уже отправилось более 100 жителей республики.

В Якутии японцы знакомятся с местными достопримечательностями.

«Удивило, что якутяне очень похожи на японцев. Мне понравилось в Царстве вечной мерзлоты, где в виде ледяных фигур представлены разные шедевры мира. Чувствуется, что в республике высоко ценятся история и культура. Нахожусь в предвкушении перед поездкой на Ленские столбы», — отметил один из туристов, житель острова Сикоку ЙноуэЙосикадзу.