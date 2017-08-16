Вашингтон, 17 августа, 2017, 02:18 — ИА Регнум. Решение главы Северной Кореи Ким Чен Ына о том, чтобы не проводить в ближайшем будущем ракетные удары по острову Гуам в Тихом океане, разумно и взвешено, сообщил американский президент Дональд Трамп в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Ким Чен Ын из Северной Кореи принял очень разумное и взвешенное решение, — отметил глава США. — Альтернативное было бы катастрофическим и неприемлемым».

Напомним, северокорейский лидер заявил 16 августа, что Пхеньян пока не будет проводить ракетные пуски по американской военной базе на Гуаме. Однако и Вашингтону следует воздержаться от агрессии против Пхеньяна, отметил он.

В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание на то, что дискурс вокруг северокорейской проблемы несколько снизил напряженность:

«Наверное, надо приветствовать, по крайней мере, надеяться, что горячие головы немножко остудились».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 августа американский вице-президент Майкл Пенс призвал латиноамериканские страны разорвать коммерческие и дипломатические отношения с Пхеньяном.