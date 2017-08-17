Углич, Ярославская область, 17 августа, 2017, 14:19 — ИА Регнум. XI Международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе» собрал мастеров и профессионалов различных направлений фотографии. Большой популярностью у участников фестиваля пользовалось направление «Аналоговая фотография». Корреспонденты ИА REGNUM посетили мастер-класс по амбротипии и пообщались с представителями направления: основателем творческой лаборатории «СРЕДА» Павлом Косенко и основателем фотомастерской «Серебряные позитивы» Анатолем Грином.

Дарья Антонова ИА REGNUM Замер экспозиции

Дарья Антонова ИА REGNUM Анатоль Грин и Павел Косенко замеряют экспозицию

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В рамках направления были организованы шестичасовой мастер-класс «Живая плёнка», лекция «Музейный уровень оформления фотографии» и мастер-класс по амбротипии.

Участники фестиваля узнали о месте плёночной фотографии в современности, технических нюансах, требованиях к оформлению снимков и даже приняли участие в создании амбротипа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нанесение коллодия на стекло. Благодаря светочувствительности коллодия становится возможным получение отпечатка

Создание аналогового снимка — полностью прикладной процесс, требующий глубоких знаний о взаимодействии реактивов и точной последовательности действий. Самые «магические» этапы обработки будущего снимка проходят в тёмной комнате при красном освещении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Таинство в полевой «тёмной комнате»

Оказалось, что амбротип можно создать и в полевых условиях. Павел Косенко и Анатоль Грин наглядно продемонстрировали это в городе Калязин. Это место примечательно для туристов Калязинской колокольней, которая оказалась в зоне затопления при строительстве Угличского водохранилища и сейчас служит маяком, расположившись на искусственном островке. Фотокорреспондент ИА REGNUM проследил за созданием амбротипии на пленэре. Получение одного снимка заняло около часа. По словам мастеров, результат живого создания амбротипа не всегда предсказуем.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фиксация полученного отпечатка

Об амбротипии ИА REGNUM рассказывает Анатоль Грин.

Эти изображения заворожили меня своей пикториальностью и глубиной с первого взгляда. А когда я узнал, насколько непросто их создавать и первый раз взял в руки, это только подогрело мой интерес и укрепило в желании создавать «штучные вещи». Оказалось, что съемка на формат и такую особенную светочувствительную матрицу — это вообще другой тип мышления и подхода к съемочному процессу. Большую роль также сыграло и то, что в студенческие годы я очень увлекался научной работой в лаборатории на кафедре судебной медицины, и эти знания существенно помогают мне в технической части процесса. Зная тонкости этого метода, я имею в своих руках уникальный инструмент для создания изображений, отличающихся от большинства.

Амбротип — один из вариантов мокро-коллодионного процесса, когда оригинал снимка и есть финальное изображение. Он подразумевает самостоятельное создание и нанесение светочувствительной эмульсии на стекло или металлическую пластину, поэтому для того, чтобы сделать снимок, нужна камера, в которой эту матрицу можно удобно разместить. Применяются форматные камеры, имеющие кассеты, которые переделываются под использование пластин. В силу низкой чувствительности коллоидионной эмульсии объектив должен быть достаточно светосильным. Нужно достать и приготовить все компоненты для создания эмульсии и ее проявки (у нас нет магазинов, где все это можно купить сразу), и, конечно, темная комната, мобильная или стационарная, чтобы успеть снять и проявить изображение за 10−15 минут жизни эмульсии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нанесение коллодия на стекло

Первые самостоятельные снимки я смог получить лишь через полгода после обучения: ровно столько времени понадобилось, чтобы собрать все необходимое для съемки: камера ехала из США, объектив из Нидерландов, а за коллодием пришлось съездить в старинный городок Рошаль, причем раньше его продавали только юридическим лицам. Начав создавать амбротипы в домашних условиях, я столкнулся с таким количеством трудностей, что быстро понял: нужна студия. Все должно быть наготове, процесс должен работать постоянно, чтобы не тратить время на обновление растворов и выяснение причин, почему не получается изображение, чтобы был ресурс работать над самим изображением, не думая о технической стороне.

Мастерская «Серебряные позитивы» была создана на базе моей третьей студии для творчества в тот момент, когда стало понятно, что интерес к амбротипии и обучению этому процессу достаточно велик. Я решил создать комфортное место для работы, обучения и творчества для себя и тех, кому это интересно. Мастерская работает как портретная студия, учебная площадка и пространство для творческих проектов нескольких мастеров. Кроме того, активно развивается направление выездной съемки, как творческое, так и коммерческое: выездное фотоателье, которое снимает всех гостей и в конце праздника отдает готовые оформленные в раму работы, оказалось очень востребовано.

Дарья Антонова ИА REGNUM Щёлкнула кнопка затвора

Об аналоговой фотосъёмке ИА REGNUM рассказал Павел Косенко

Я думаю, людям важен живой процесс и работа с физическим материалом. Цифровая фотография слишком виртуальна, работая с ней, фотографы редко видят результаты своего труда в осязаемом виде. А если и видят, то зачастую не удовлетворяются ими. Действительно, с помощью цифровой камеры невозможно получить такие цвета и полутона, какие дает пленка. Поэтому рано или поздно для многих современных фотографов встает вопрос возврата к аналоговому способу мышления и получения фотографического изображения.

Здесь в одной точке сошлись два моих личных интереса. С одной стороны, был нужен сервис качественной проявки, сканирования и печати фотопленок, а все существующие не устраивали. С другой, назревала необходимость в месте для творческого общения с коллегами-фотографами, обсуждения арт-проектов, над которыми мы работаем, получения обратной связи, обмена опытом. В итоге в августе 2015 года мы с другом создали «СРЕДУ» — не просто фотолабораторию, а лабораторию в более широком смысле. Лабораторию творческую, ведь обработка пленки лишь одна (и далеко не единственная) часть творческого процесса.

Сначала это был больше клуб, чем лаборатория. Мы собирались каждый вечер, обсуждали идеи, проекты, изучали современное искусство, вместе готовили работы для фестивалей и конкурсов. Почти сразу появился небольшой магазин с книгами фотографической тематики и минимальным ассортиментом фотопленок. Вскоре мы начали сами проявлять и сканировать. Через год у нас уже была полноценная лаборатория с даркрумом и магазин для фотолюбителей, а еще через год — собственная багетная мастерская музейного уровня.

Специализация «СРЕДЫ» — аналоговая и творческая фотография, что связано между собой намного теснее, чем принято считать. Мы постоянно развиваем магазин, лабораторию, багетную мастерскую, клубные встречи. Недавно мы начали проводить выставки, а в ближайших планах открытие кафе, галереи и мастерской по ремонту фотокамер. Немаловажно и то, что мы помогаем фотографам работать над проектами, делать авторские книги и участвовать в международных фестивалях и конкурсах.