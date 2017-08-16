Москва, 17 августа, 2017, 02:21 — ИА Регнум. Спираль насилия в Соединённых Штатах Америки начали раскручивать левые либералы и глобалисты. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил политолог, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.

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«Опасность для современных обществ, расколотых по идеологическому принципу, состоит не в расизме, не в какой-то отдельно взятой идеологии, а в эскалации политического насилия, в эскалации насилия против тех, кто с тобой не согласен. Кто стал раскручивать спираль насилия? «Леваки»: левые глобалисты, левые либералы», — обозначил политолог.

В пример Михаил Ремизов привёл ситуацию с легализацией гей-браков в США, когда Верховный суд принял однородную позицию, несмотря на то, что для некоторых штатов такое решение было абсолютно недопустимо.

«Верховный суд ломает через колено демократию. Кто открыл ящик Пандоры? Левые глобалисты», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правозащитники ООН заявили, что глубоко обеспокоены распространением и ростом в США авторитета расистских организаций. В настоящее время несколько экспертов, которые специализируются на вопросах расизма и дискриминации лиц африканского происхождения, проводят независимое расследование ситуации в Шарлотсвилле.