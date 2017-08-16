Пекин, 17 августа, 2017, 01:56 — ИА Регнум. Подозреваемый в контрабанде гражданин Китая был выслан на родину властями Индонезии, сообщает 16 августа агентство «Синьхуа».

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Подозреваемый по фамилии Цзи, бывший заместителем Собрания народных представителей в одном из округов города Шэньчжэнь на юге Китая, а также основателем компьютерной компании, был соучастником эпизода контрабанды товара на сумму 321 млн юаней (около $50 млн).

Интерпол по запросу Министерства общественной безопасности Китая выпустил уведомление с красным углом на его имя — инструмент по поимке и высылке на родину беглых преступников.

Подозреваемый находившийся в бегах 15 месяцев, был арестован индонезийской полицией 4 августа. Команда Главного управления таможни переправила его из Индонезии в Китай.

По сведениям полиции, компания Цзи закупала роскошную одежду в Европе и США, после чего отправляя ее в Гонконг, нанимая людей для таможенной очистки груза в Шеньжэне в качестве груза для личного пользования, избегая тем самым уплаты налогов.

Напомним, что Китай поставил себе цель вернуть на родину всех беглых преступников, сбежавших за рубеж и покарать по всей строгости китайских законов. В этих целях он ведет активное сотрудничество с Интерполом, который в текущем году уже помог экстрадировать из разных стран несколько беглецов. В настоящий момент еще 13 беглых преступников находятся в списках.