Бишкек, 17 августа, 2017, 01:55 — ИА Регнум. Первомайский районный суд столицы Киргизии завершился рассмотрение уголовного дела и приговорил лидера оппозиционной фракции республиканского парламента Омурбека Текебаева и экс-главу МЧС Дуйшенбека Чотонова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе судебного органа.

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Оба подсудимых получили по 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности в течение трех лет.

С учетом проведенного в СИЗО времени, срок заключения Текебаева составит около 4,5 лет. Отметим, что сам Текебаев напоследок заявил, что все равно выйдет на свободу, а сторонники оппозиционного политика пообещали устроить акцию протеста возле Дома правительства, невзирая на введенный в Бишкеке временный запрет на митинги.

ИА REGNUM напоминает, что 26 февраля 2017 года сотрудники Госкомитета нацбезопасности Киргизии арестовали лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева по требованию Генпрокуратуры, в связи с возбужденным против него уголовным делом, возбужденным по статье «Мошенничество».По версии следствия, Текебаев участвовал в реализации коррупционной схемы по получению некоторым бывшим чиновниками контрольного пакета акций мобильного оператора «Мегаком».Отметим, что Омурбек Текебаев одним из первых подал заявление в ЦИК с просьбой зарегистрировать его в качестве кандидата на должность президента Киргизии. Центризбарком согласился пойти на этот шаг только при условии, что суд оправдает оппозиционного политика.