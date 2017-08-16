Вашингтон, 17 августа, 2017, 01:53 — ИА Регнум. В то, что Веры Глаголевой, советской и российской актрисы, больше нет, невозможно поверить, написал нападающий ХК «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в Instagram.

Elena Ringo Вера Глаголева

«Наша любимая Вера Витальевна… невозможно поверить и осознать! — написал он. — Любим Вас и всегда будем любить!!!»

Напомним, Овечкин — зять Веры Глаголевой. Его жена Анастасия Шубская — дочь актрисы. Шубская и Овечкин сыграли свадьбу 8 июля 2017 года.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 августа в Германии Глаголева скончалась после продолжительной болезни. Сообщалось о том, что актриса страдала онкологическим заболеванием и в Германию поехала для прохождения курса лечения.

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Актриса скончалась на 62-м году жизни. Она снялась в 50 фильмах и сериалах: «Не стреляйте в белых лебедей» (1980 г.), «Выйти замуж за капитана» (1985 г.), «Бедная Саша» (1997 г.), «Женщин обижать не рекомендуется» (1999 г.).