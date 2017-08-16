Мадрид, 17 августа, 2017, 01:49 — ИА Регнум. 16 августа на стадионе «Сантьяго Бернабеу» между командами «Реал Мадрид» и «Барселона» был разыгран второй матч за Суперкубок Испании (счет в первом матче «Реал» «Барселона» 3:1). «Эль-классико» завершилось со счетом 2:0 в пользу хозяев.

BruceW Стадион «Сантьяго Бернабеу»

Уже на 4-й минуте потенциально ключевой игрок сборной Испании Марко Асенсио открыл счет шикарным ударом с 35 метров из-за пределов штрафной — 1:0.

На 39-й минуте форвард сборной Франции Карим Бензема забил мощным ударом с лета, выскочив из-за спины защитника «Барселоны» — 2:0. Ассист на свой счет записал бразильский латераль Марсело.

Статистика матча («Реал Мадрид» / «Барселона»)

Удары 12/10

Удары в створ 5/3

Владение 53%/47%

Фолы 12/12

Составы на матч:

«Реал Мадрид»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Кроос, Модрич, Ковачич, Бензема, Васкес, Асенсио.

«Барселона»: Тер Штеген, Пике, Умтити, Маскерано, Ракитич, Альба, Бускетс, Роберто, Гомеш, Суарес, Месси.

Главный арбитр матча: Хосе Мария Санчес Мартинес.

Предупреждения:Суарес — 89, Маскерано — 90+4.

Голы: Асенсио 4 — 1:0, Бензема 39 — 2:0.