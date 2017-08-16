Москва, 17 августа, 2017, 02:13 — ИА Регнум. В Соединённые Штаты Америки сегодня пришла цветная революция — «плавильного котла» не получилось. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» озвучил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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«Стремление к изощрённой демократии и борьбе с белым расизмом против чёрных привело к порождению чёрного расизма к белым, теперь белые себя защищают. «Плавильного котла» не получилось, сегодня цветная революция пришла в Америку», — уверен Жириновский.

«Количество свобод в Америке увеличивается, но это порождает насилие и ненависть, — добавил лидер либерал-демократов. — Америка — это большой Черкизовский рынок, там всё измеряется деньгами. Чем они лучше для мира? Наполеон идёт с пушками, Гитлер — с танками, а здесь деньги».

Как сообщало ИА REGNUM, беспорядки в США вспыхнули на фоне обострения исторической памяти, связанной с проблематизацией событий гражданской войны. В городе Шарлотсвилль власти решили снести памятник генералу-южанину Роберту Ли, что вызвало столкновения между сторонниками северян и конфедератов.