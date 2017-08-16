Пионерский, Калининградская область, 17 августа, 2017, 01:26 — ИА Регнум. Переход на рубли при расчете тарифов для компаний, специализирующихся на разгрузке и погрузке судов в портах (стивидоры), должен быть начат с нового 2018 года, сообщил российский президент Владимир Путин на заседании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада РФ.

Arthur Vanzetti Новороссийкий порт

Отвечая на заявление руководителя ФАС Игоря Артемьева, в котором говорилось, что нужно поручение президента — в связи с тем, что пока в Новороссийском морском порту стивидоры работают не в российской национальной валюте, а в долларах. Между тем российскую финансовую систему это не поддерживает.

Глава государства ответил, что перевод на рублевые тарифы нужно сделать:

«С 1 января переходим на этот режим работы, но с оговорками для конкретных ситуаций и конкретных проектов».

Вслед за этим президент обратился к Андрею Иванову, заместителю министра финансов, интересуясь, по какой причине все еще идет расчет в иностранной валюте.

«Какие-то проблемы? — спросил он. — У вас возражения какие-то есть по этому поводу? Ну, а тогда почему нет? Давайте сделаем!»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 августа российский президент прибыл в Калининградскую область с рабочим визитом. В этот день состоялось совещание по вопросам развития транспортной инфраструктуры региона и всего Северо-Запада страны.

Одним из пунктов в графике значатся переговоры главы государства с Антоном Алихановым, временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области.

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