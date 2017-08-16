Муж рассказал о кончине Веры Глаголевой: «Она умерла не в США»
Москва, 17 августа, 2017, 00:53 — ИА Регнум. Кончина советской и российской актрисы Веры Глаголевой произошла после долгой болезни, сообщил ее муж Кирилл Шубский телеканалу «Звезда».
"Это произошло после долгой болезни, продолжительной, — сказал он по телефону. — Она скончалась не в США».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 августа стало известно о смерти Глаголевой. Актриса ушла из жизни в больнице в Германии. По имеющимся сведениям, актриса проходила в немецкой клинике курс лечения от онкологии.
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Отметим, что в СМИ упоминалось, будто это трагическое событие произошло в США.
Комментируя кончину актрисы, российский президент Владимир Путин сказал о невосполнимой потере, которую понесла с уходом Глаголевой вся российская культура.
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