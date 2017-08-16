Москва, 17 августа, 2017, 00:30 — ИА Регнум. ‍Закрытие программы «Наедине со всеми» телеведущей Юлии Меньшовой на «Первом канале» произошло по ее инициативе, сообщила она в Instagram.

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«Хотелось бы, конечно, продлить интригу, но поползли дурацкие слухи, придется расколоться чуть раньше. Да, это правда, программа «Наедине со всеми» закрыта», — написала Меньшова.

Телеведущая подчеркнула, что «Наедине со всеми» закрыта вовсе не по инициативе руководства «Первого канала». Руководство только согласовало этот шаг.

«Это было исключительно мое желание и настоятельная просьба», — отметила она.

Меньшова, подводя итоги своей работы в программе, уточнила, что в эфир вышло 600 выпусков за четыре года. Работа над программой была нелегкой и при этом очень интересной.

«Мне не хотелось, чтобы эта программа превратилась в рутину и снижала свое качество», — подчеркнула телеведущая.

Меньшова высказала свою точку зрения, согласно которой современному телевидению следует быть «динамичным как никогда»: исчерпавшие себя проекты нужно вовремя закрывать.

Телеведущая сообщила, что остается работать на «Первом канале» и уже разрабатывает новые проекты, при этом и редакция программы продолжает работу.

Напомним, на «Первом канале» в течение месяца произошли перемены, связанные с уходом ряда ведущих, причем оба этих инцидента бурно обсуждаются в СМИ.

Так, 31 июля 2017 года стало известно об уходе с «Первого канала» телеведущего программы «Пусть говорят» Андрея Малахова, место которого занял Дмитрий Борисов.

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Затем телеканал объявил об уходе телеведущего Александра Олешко, для которого «не нашлось подходящих проектов».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 августа было объявлено, что на «Первом канале» закрывается программа «Пока все дома» Тимура Кизякова. Ведущий заявил, что методы руководства канала он считает недопустимыми.

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