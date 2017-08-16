Сантьяго, 17 августа, 2017, 00:02 — ИА Регнум. Вице-президент США Майк Пенс призвал страны Латинской Америки разорвать и дипломатические, и коммерческие связи с КНДР, сообщает 16 августа телеканал ABC News.

Gob.cl Майк Пенс и Мишель Бачелет в Сантьяго

Выступая в столице Чили городе Сантьяго, вице-президент США призвал латиноамериканские страны, в частности Чили, Мексику, Перу и Бразилию, принять участие в борьбе с «северокорейской угрозой».

Напомним, Майк Пенс прибыл в столицу Чили для встречи с президентом этой страны Мишель Бачелет.

По словам вице-президента США, в ситуации, сложившейся вокруг КНДР, «наблюдается прогресс, но очень многое ещё предстоит сделать».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о своей готовности участвовать в организации дипломатического решения напряженной ситуации, сложившейся в районе Корейского полуострова.