Тифарити, 16 августа, 2017, 23:43 — ИА Регнум. Методы «мягкой силы» позволят Западной Сахаре усадить Марокко за стол переговоров. Об этом сообщает агентство Sahara Press Service со ссылкой на заявление алжирского эксперта по безопасности Ахмеда Мизаба.

Spsrasd.info Ахмед Мизаб

По его словам, «стратегия «мягкой силы» являет собой средство дипломатического давления на оккупационную политику Марокко, который сам управляет кризисом с помощью разного рода интриг и манипуляций».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правозащитники, участвующие в 8-й сессии Летнего университета кадров Фронта ПОЛИСАРИО, призвали удвоить усилия народа Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР), чтобы склонить на свою сторону мировое общественное мнение.

В частности, эксперт в области международного права Буджемаа Сулех утверждает, что «каждый постоянный член Совета Безопасности ООН имеет своё видение западносахарского конфликта», которое продиктовано собственными национальными интересами, чуждыми народу САДР.

«Примером тому служат рыбные ресурсы Западной Сахары, которые управляются не народом САДР, а членом Совбеза ООН — Францией. Что касается других природных ресурсов, например, железа, фосфатов, нефти и газа, то они также эксплуатируются мировыми державами», — говорится в сообщении.